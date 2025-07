Ufficiale Dan Gore torna al Rotherham: ufficiale il prestito dal Manchester United fino a giugno

Il Rotherham United ha annunciato l’arrivo in prestito di Dan Gore, centrocampista del Manchester United, fino al termine della stagione. L'operazione è soggetta all’approvazione della EFL, della Premier League e della FA.

Considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione, il ventenne ha iniziato il suo percorso nell’Academy dei Red Devils dopo essere stato prelevato dal Burnley nel 2018. Protagonista nella vittoria della FA Youth Cup nel 2022, Gore è stato premiato come Giocatore dell’Anno della squadra riserve nella stagione 2022/23, confermando il suo talento e una maturità fuori dal comune.

Ha debuttato in prima squadra nel settembre 2023 in Carabao Cup contro il Crystal Palace, per poi esordire in Premier League qualche mese dopo nella gara casalinga contro l’Aston Villa. Il suo primo assaggio di calcio professionistico lo ha avuto con il prestito al Port Vale, interrotto però da un infortunio. Dopo un periodo di riabilitazione con l’Under-21 dello United, Gore è approdato al Rotherham nel gennaio 2025 per la seconda metà della scorsa stagione.

Nonostante sia sceso in campo solo tre volte a causa di un nuovo stop fisico, ha mostrato lampi del suo potenziale: memorabile il suo ingresso contro il Birmingham City, quando ha fornito l’assist per il gol di Sam Nombe pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Con diverse presenze nelle selezioni giovanili dell’Inghilterra fino all’Under-20, Gore torna adesso nel South Yorkshire con grande determinazione, pronto a essere protagonista in una stagione storica per i Millers, quella del Centenario.