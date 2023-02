Incontri positivi e fiducia verso il rinnovo: Dzeko sempre più al centro dell'Inter del futuro

Avanti insieme. A piccoli passi, ma decisi e convinti, proseguono le discussioni tra Alessandro Lucci, agente di Edin Dzeko, e l'Inter. La volontà comune è quella di trovare un'intesa per rinnovare un contratto in scadenza nell'estate che verrà. La stagione del bosniaco, nonostante le trentasette primavere che compirà a marzo, è da protagonista assoluto. 11 gol totali ma soprattutto gioco, sponde, assist, leadership.

Al centro del progetto

Quel carisma e carattere che ha messo in campo anche di recente, quello che nelle gare dove non è partito dall'inizio (Empoli, Sampdoria, Bologna) è mancato e dove l'Inter non ha conquistato risultato. Dzeko è al centro del presente e anche del futuro dell'Inter: presto le parti torneranno a parlarsi, la quadra da trovare è economica con un accordo che potrebbe essere inferiore rispetto ai 5 ora percepiti. Ma non con meno importanza tecnica nel progetto del club milanese.