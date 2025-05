Napoli, senti Capello: "Ha sbagliato un colpo ma sono convinto che non ne sbaglierà più"

Fabio Capello ha detto la sua sulla volata scudetto, che a due gioaante dalla fine vede il Napoli capolista con 78 punti e l'Inter che insegue a 77, in virtù dei risultati dell'ultimo turno di campionato, che hanno visto i partenopei pareggiare al Maradona col Genoa e i nerazzurri vincere a Torino. Queste parole dell'ex allenatore: "«Inzaghi ha recuperato terreno facendo turnover, ed è un grande risultato perché così facendo ha tutelato la condizione di chi aveva dato tutto nei 120 minuti col Barcellona, rilanciando allo stesso tempo le seconde linee. Eccola la forza dell’Inter: la rosa. Se poi, come pare, Simone inserirà sempre più titolari tra la Lazio e l’ultima a Como, sarà un valore aggiunto. Conte è arrivato lassù con il gruppo, che resta la sua arma per arrivare col naso davanti".

Qual è il campanello d'allarme a cui entrambe dovranno prestare attenzione?

"Conte deve alzare i livelli di guardia su qualche leggerezza di troppo in fase difensiva. Il Genoa lo ha colpito due volte sfruttando il gioco aereo e i cross, ma difendere sulle palle alte era un punto di forza del Napoli: ocorrerà tornare impeccabili tra Parma e Cagliari. Per l’Inter non vedo particolari criticità: Inzaghi deve continuare a motivare le sue “riserve”, e fare in modo che la voglia dei suoi di lottare su tutti i palloni rimanga la stessa. Con una finale di Champions da giocare, è fisiologico ad esempio che qualcuno rischi di “tirare indietro la gamba” per evitare infortuni".

Come finirà secondo lei?

"Il Napoli ha sbagliato un colpo, sì, ma sono convinto che non ne sbaglierà più".