Inter a caccia della scossa. Arriva la Fiorentina, Chivu alza la tensione

L'Inter domani sera ospita una Fiorentina sull'orlo del baratro. Cristian Chivu non vuole cali di tensione e pretende la massima concentrazione da un gruppo che a Napoli ha mostrato qualche nervo scoperto. A livello mentale in primis, ma anche dal punto di vista delle letture difensive e della concentrazione individuale. "Niente di serio", direbbe Giacomo nell'iconica scena di Tre uomini e una gamba, ma l'ex allenatore del Parma ha fatto della cura dei dettagli uno dei suoi massimi imperativi. La formazione nerazzurra, a parte le assenze di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan, è tutta da scrivere. I prossimi novanta minuti pesano come un macigno e rispetto a Napoli si saranno delle variazioni negli interpreti.

Kean e non solo, perchè la Fiorentina rimane un osso duro

Ad osservare gli ultimi risultati la Fiorentina sembra una squadra condannata alla sconfitta. Il calcio però non è scientifico e non sono i numeri a certificare la forza edi un gruppo. La viola ha una rosa di tutto rispetto e un allenatore come Stefano Pioli che, da ex rossonero, non vuole sfigurare alla scala del calcio. L'attacco della Fiorentina sin qui deludente ha in Moise Kean il pericolo numero uno. L'ex Juve ha già fatto male ai nerazzurri e in generale i gigliati hanno dal centrocampo in su tutte le armi per mettere in seria difficoltà l'Inter. Propio per questo Chiuv chiede un'attenzione maniacale.

Chi sostituisce Mkhitaryan e Thuram? Tutte le opzioni sul tavolo

Domani sera Chivu non avrà a disposizione Thuram e Mkhitaryan, senza considerare le altre assenze note ovvero Darmian e Di Gennaro. La partita di Napoli ha mostrato una squadra propositiva ma poco incisiva. Contro i viola potrebbe esserci una chance dal 1' per Sucic al posto dell'armeno, anche rimane nell'aria la suggestione Frattesi. La coppia d'attacco sarà composta da Lautaro Martinez insieme ad uno tra Bonny e Pio Esposito. Il centravanti italiano scalpita e sembra essere in vantaggio rispetto all'ex Parma. Occhio alla porta perchè potrebbe esserci una nuova staffetta tra Sommer e Josep Martinez.