Inter, adesso Lautaro torna ad essere a rischio cessione. Raspadori primo nome

In casa Inter si attende la cessione in grado di far decollare il mercato e le parole dell'agente di Lautaro Martinez non possono certo riscaldare il cuore: ecco perché l'Inter continua a seguire da vicino la situazione di Giacomo Raspadori. i rapporti con il Sassuolo sono ottimi e anche quelli con Tinti, l’agente dell’attaccante. Al momento, insomma, la candidatura si Raspadori è da considerare, mentre è in calo quella di Muriel. Inoltre, da esubero, Sanchez potrebbe essere rivalutato come “rete” di sicurezza per Raspadori. Lo rivela il Corriere dello Sport.