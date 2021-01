Inter, anche il Crotone sulle tracce di Pinamonti: i dettagli del possibile affare

Nonostante sia stato poco impiegato da Antonio Conte, non mancano le richieste per l’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti. Come riportato da Sky Sport, sulle tracce del giocatore di Cles ci sarebbe anche il Crotone di Giovanni Stroppa, sebbene il Benevento sia al momento avanti. I rossoblu stanno lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza.