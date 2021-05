Inter, anche Pinamonti saluta Antonio Conte sui social: "Grazie mister"

Con Antonio Conte alla guida dell'Inter, Andrea Pinamonti ha giocato pochissimo. In totale sono 10 le apparizioni stagionali dell'attaccante classe '99, per un minutaggio totale che supera di poco i 170'. In pratica neanche due partite intere. L'ex Genoa però ha più volte sottolineato l'importanza dell'aver lavorato con l'ex ct, attribuendogli grandi meriti per la sua crescita nonostante lo scarso utilizzo. E tramite i social, lo stesso Pinamonti ha voluto ringraziare il tecnico che ieri ha dato l'addio alla panchina nerazzurra: "Grazie Mister", ha scritto l'attaccante affiancando la foto scelta per l'occasione da due cuori, uno nero e uno azzurro.