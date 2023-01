Inter, Asllani: "Stasera per noi partita pericolosa, il Verona è un'avversaria difficile"

vedi letture

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, presenta così a Sky Sport il match di stasera contro l’Hellas Verona: “Stiamo bene fisicamente ma sappiamo che è una partita pericolosa, dobbiamo giocare per i tre punti che stasera è fondamentale. C’è il pericolo di distrarsi? Siamo consapevoli che abbiamo tante gare, il Verona è un’avversaria difficile, ma noi abbiamo perso tanti punti per strada e sappiamo che stasera dobbiamo fare i tre punti per forza”.