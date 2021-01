Inter, ballottaggio per l'eredità di Handanovic: sfida tra Cragno e Musso

Ballottaggio aperto per il futuro della porta dell'Inter. Con Handanovic che prima o poi dovrà lasciare l'eredità a un giocatore più giovane e con Radu che non dà determinate garanzie, i nomi in ballo sono due: il primo è quello di Juan Musso dell'Udinese, seguito da tempo e argentino come il vice presidente Zanetti, possibile promotore dell'affare. Il secondo è Alessio Cragno, che si sta dimostrando un portiere all'altezza nella sua esperienza al Cagliari. A riportarlo è Tuttosport.