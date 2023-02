Inter, Barella a caccia del record personale: con un gol salirebbe a 7 esultanze in stagione

Questa sera Nicolò Barella proverà a guidare l'Inter al successo per tornare a -13 dal Napoli, ma la sfida di Marassi contro la Sampdoria sarà importante anche dal punto di vista personale per il centrocampista nerazzurro. Con un gol, infatti, Barella stabilirebbe il suo personale record di marcature in una stagione, salendo a quota 7. Fino ad oggi è arrivato al massimo a 6, nel 2018 con la maglia del Cagliari. Quest'anno è a quota 5 in campionato più una in Champions League. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.