Inter, Barella: "Ci siamo divertiti come non succedeva da tempo. Vogliamo vincere la coppa"

vedi letture

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine sfida di Supercoppa Italiana vinta per 3-0 contro la Lazio: "Partita veramente bella, ci siamo divertiti come non succedeva da tempo contro un avversario difficile. Oggi siamo stati bravi, tutti volevano la palla. Siamo quello che volevamo essere da inizio anno, vogliamo vincere questa coppa e continuare a lavorare per fare bene in campionato. Mi sarebbe piaciuto segnare, ma mi piace essere utile per la squadra, il resto non conta. Il Napoli ha vinto 3-0 contro la Fiorentina, si possono vivere momenti difficili ma la qualità non cambia. Dobbiamo continuare così".