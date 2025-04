Inter, Barella: "Questa sconfitta fa male. Il destino ora è nelle nostre mani"

Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha parlato al termine della sconfitta contro il Bologna. Ecco le sue parole raccolte in conferenza stampa.

Il mister ha detto che avete faticato ad accettare la sconfitta. Ora, a mente lucida, cosa ne pensi?

"Penso che faccia male perchè dal campo ho visto una partita in equilibrio decisa da un episodio su cui dobbiamo fare meglio. Allo stesso tempo abbiamo lottato tanto quest'anno per arrivare a un finale di stagione del genere e dobbiamo godercelo. Possiamo stare tranquilli: c'è ancora tempo".

Adesso è testa a testa con il Napoli. Che armi avete da spendere?

"L'Inter sente di essere forte e questa +è un'arma importante. A volte in campionato abbiamo lasciato dei punti per strada che non fanno mai bene ma il calcio è così, e bisogna prendere quello che ci da. Da ora in avanti cercheremo di dare il nostro massimo e di tirare fuori quel qualcosa in più".

L'Inter ha perso diversi punti in campionato nel finale di partita. C'è anche una mancanza di lucidità, la stanchezza o centra altro?

"La stagione è stata dispendiosa agli occhi di tutti ma questa per me non è una scusa. il fatto di prendere gol nel finale è un problema che dobbiamo risolvere per arrivare al nostro obiettivo. Oggi però stiamo ancora lottando su tutto, e il destino è nelle nostre mani".