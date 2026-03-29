Inter, Bastoni è il grande obiettivo del Barça: nel casting per sostituirlo c'è anche Calafiori

Il nome di Alessandro Bastoni è cerchiato in rosso sul taccuino del Barcellona. Il difensore dell’Inter è da mesi l’obiettivo principale per rinforzare la retroguardia blaugrana e nelle prossime settimane potrebbero entrare nel vivo i contatti tra i due club. Intanto, la dirigenza catalana ha già avviato i dialoghi con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione e impostare le basi di un eventuale accordo.

La posizione dell’Inter, però, resta chiara: Bastoni è considerato un pilastro del presente e del futuro nerazzurro. Il club culé non ha intenzione di privarsene facilmente e lo ritiene uno dei leader tecnici della squadra. Tuttavia, di fronte a un’offerta molto importante e soprattutto a un’eventuale volontà del giocatore di provare una nuova esperienza, la dirigenza potrebbe essere costretta a sedersi al tavolo delle trattative e valutare la situazione.

In caso di cessione, l’Inter avrebbe già individuato il possibile sostituto. Da settimane, scrive L'Interista, il candidato che circola con maggiore insistenza è quello di Riccardo Calafiori. Il difensore dell’Arsenal rappresenta il profilo ideale per caratteristiche tecniche e prospettiva, anche se l’operazione non sarebbe semplice dal punto di vista economico. Il club inglese potrebbe lasciarlo partire solo di fronte a un’offerta intorno ai 50 milioni di euro.