Napoli, il futuro di Anguissa è un rebus: occhi su Richard Rios del Benfica

Il futuro di Frank Anguissa torna a essere un tema caldo in casa Napoli. Nonostante il recente rinnovo fino al 2027, la permanenza del centrocampista camerunese, protagonista assoluto del recente ciclo vincente azzurro, non appare più così scontata e un addio durante l'estate è uno scenario da tenere in considerazione.

Contratto e futuro da definire

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha fatto valere l'opzione che ha prolungato di un anno l'accordo di Anguissa, evitando così una scadenza ravvicinata. Tuttavia, il rinnovo più lungo che sembrava vicino nei mesi scorsi non è mai arrivato e i dialoghi tra le parti si sono progressivamente raffreddati. Per questo motivo, a differenza di quanto accaduto in passato, la possibilità di una separazione viene oggi considerata concreta. L'arrivo di Allegri potrebbe incidere sulle valutazioni finali, ma al momento il futuro del camerunese resta tutto da scrivere.

Rios fra i nomi valutati per sostituirlo

In caso di parenza di Anguissa il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e si sta già guardando attorno alla ricerca di un eventuale erede. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza azzurra è quello di Richard Rios, centrocampista colombiano che unisce qualità tecniche, intensità e capacità di coprire entrambe le fasi di gioco.

C'è anche Javi Guerra

Come raccolto da TMW quello di Rios non è l'unico nome che ha in testa Manna. Per il centrocampo uno degli obiettivi del Napoli è Javi Guerra del Valencia, che però ha una valutazione molto alta, oltre i 30 milioni di euro. Il suo finale di campionato è stato in crescendo, con tre gol e tre assist nelle ultime quattro partite di campionato, venendo anche convocato dalla nazionale spagnola nel gruppo di supporto, le famose riserve qualora qualcuno si dovesse fare male.