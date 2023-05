Inter, Bastoni: "È solo il primo tempo, non commettiamo l'errore di sentirci già in finale"

vedi letture

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Infinity della vittoria sul Milan nell'andata della semifinale di Champions League: "L’abbiamo preparata così, abbiamo visto i video e poi li conosciamo molto bene. È solo il primo tempo della sfida e dobbiamo restare concentrati per la sfida di mercoledì. Non dobbiamo sentirci già in finale perché sarebbe l’errore più grande anche perché il Milan verrà a giocarsela con la voglia di ribaltare questo risultato. - continua Bastoni - Leao assente? Sappiamo il suo valore e quanto è importante per l'Inter, ma il nostro piano partita non sarebbe cambiato e avremmo giocato allo stesso modo anche se fosse stato in campo”.