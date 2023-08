Inter, Beto piace davvero: ecco perché non è solo un piano B rispetto a Scamacca

Quello di Beto è un profilo che piace davvero all'Inter. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante dell'Udinese non sia soltanto un'alternativa a Gianluca Scamacca del West Ham. Se è vero che i nerazzurri non possono farsi trovare impreparati nel caso in cui continui lo stallo della trattativa con gli Hammers per l'ex Sassuolo, il duo Marotta-Ausilio si è informato dettagliatamente sul portoghese nell'ambito della trattativa che sta portando Samardzic a Milano e Fabbian a Udine.

Beto, a detta della rosea, è l’unico profilo attualmente in Serie A valutabile in ottica Inter, per caratteristiche tecniche e compatibilità economica. È un piano B concreto, ma anche molto di più, e i contatti fra le parti andranno avanti per forza di cose nelle prossime ore.