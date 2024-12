Inter, bomba dall'Argentina: il Chelsea è pronto a offrire tre giocatori per avere Lautaro

Spunta una nuova possibile acquirente per Lautaro Martinez. Come riportato da El Grafico, il Chelsea avrebbe messo gli occhi sull’attaccante e capitano dell’Inter. Nonostante il Toro non stia vivendo un momento brillante di forma, i Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta milionaria e ben tre giocatori come contropartita tecnica.

Si tratterebbe di Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka e Mykhailo Mudryk, sebbene l’ultimo sia attualmente sospeso dopo essere risultato positivo al doping.