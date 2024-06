Inter, Buchanan: "Mi sto ancora ambientando. Più giocherò, più sarà facile"

“Un momento pazzesco, un momento di grande orgoglio. Ricordo di aver raccolto la palla a metà campo, di aver attaccato il difensore e di essere andato dritto in rete". Tajon Buchanan, canadese dell'Inter, racconta così a TLN TV il primo gol in nerazzurro contro il Frosinone. Arrivato in un fase di ambientamento che prosegue: "Sta andando avanti, mi sto ancora adattando. Sono arrivato a gennaio, sto imparando ogni giorno, I miei compagni mi aiutano nell'adattarmi, insieme allo staff tecnico. Andare in campo e poter mostrare di cosa sei capace è molto bello, penso che più giocherò, più opportunità avrò, più sarà facile ambientarmi in questo campionato e in Italia. Ho sempre parlato inglese nella mia carriera, qui ho dovuto anche imparare una nuova lingua perché non tutti parlano l'inglese".

Sei il primo canadese a raggiungere questo traguardo.

"Io spero di dare a tutte le giovani generazioni di giocatori in Canada qualcosa a cui aspirare. Essere quel modello per loro, perché possano ottenere tutto ciò che vogliono nel calcio. Per me essere il primo canadese campione d'Italia è un orgoglio".

Chi l'ha impressionata di più?

"Tutti mi hanno impressionato, ognuno ha le qualità ed è all'Inter per un motivo. Ci sono giocatori arrivati da tutto il mondo. Sono felice di imparare da loro, di poter fare mio qualcosa di loro".