Inter, Calhanoglu avvisa la Lazio in vista della Supercoppa: "Siamo affamati di vittorie"

Prima doppietta in nerazzurro ieri per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter è stato uno dei protagonisti nel successo per 5-1 sul campo del Monza nell’anticipo del sabato sera. Sono 9 i gol stagionali per il calciatore turco, di cui sette su calcio di rigore. L’obiettivo adesso è fisso sul prossimo impegno di Supercoppa contro la Lazio per difendere il titolo e cercare di portare a casa il trofeo dall’Arabia Saudita.

Lo stesso numero 20 della formazione di Simone Inzaghi ha avvisato l’avversario di turno postando sui social un messaggio in cui viene ribadita la voglia di conquistare la Supercoppa: "Siamo affamati di vittorie".