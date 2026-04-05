Inter, Calhanoglu: "Gara importante per il nostro cammino, dobbiamo fare ancora meglio"

Intercettato dai microfoni di Inter TV, il centrocampista di Inter Hakan Çalhanoğlu ha presentato la sfida contro la Roma, sottolineando l’importanza del match in questa fase chiave della stagione, con uno Scudetto ancora tutto da giocare:

“C’è tanta concentrazione, è una partita importante per noi, per i tifosi e per il nostro cammino - ha spiegato il regista interista -. Dobbiamo fare le cose che abbiamo fatto fino adesso, magari ancora meglio, essere più lucidi e più concentrati”.

Le formazioni ufficiali di Inter-Roma.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Robinio Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.