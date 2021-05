Inter Campione. Wim Jonk: "Sono felice, dopo tanti anni ancora un grande successo"

Wim Jonk, ex centrocampista dell'Inter dal '93 al '95 e oggi allenatore del Volendam in Olanda, ha voluto complimentarsi con la società nerazzurra per la vittoria dello Scudetto: "Ciao tifosi dell'Inter. Dopo tanti anni, ancora un grande successo. Sono molto felice e vi auguro buona fortuna per il futuro. Grande Inter".