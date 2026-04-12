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Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo vincere il campionato. Rinnovo? Stiamo parlando"

Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo vincere il campionato. Rinnovo? Stiamo parlando"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 23:07Serie A
Yvonne Alessandro

Carlos Augusto, laterale dell'Inter, si è presentato in conferenza stampa dopo il 4-3 da super show contro il Como al Sinigaglia. Diretta testuale a cura di TMW: "Giocare contro il Como è molto difficile, ma noi stiamo facendo una stagione straordinaria. Il gol a fine primo tempo è stato importantissimo, andare all'intervallo sotto di due reti sarebbe stato diverso. La squadra ha dimostrato quello che vuole, non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto di tutto per ottenere la vittoria oggi. L'importante è vincere, ma per lo Scudetto non è ancora fatta. Sappiamo quello è successo negli anni scorsi, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere".

Cosa è successo all'intervallo?
"Tutti noi sappiamo che l'intervallo è molto importante, perché mettiamo dentro le nostre idee e ripensiamo a cosa abbiamo fatto nel primo tempo. E' bello parlare tra di noi per sistemare le cose perché le partite non sono facili e a volte riusciamo anche a sistemarci".

Grande partita anche senza Lautaro...
"Lui è un grande giocatore, fa sempre la differenza ed è molto importante, ma abbiamo fatto una partita di squadfra. Abbiamo dimostrato quello che vogliamo in campionato, compresa la forza del gruppo. Sono qui da tre anni, so quanto è compatto questo gruppo".

Pronto a prolungare il contratto?
"Stiamo parlando tra di noi però il mio principale obiettivo sono questi due mesi e dobbiamo vincere il campionato. Poi ci penseremo".

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