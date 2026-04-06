Inter, Chivu: "Il mio dovere da leader è quello di difendere l'operato del gruppo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il tecnico dell'inter Cristian Chivu ha commentato il finale di campionato: "Mancano sette partite, e sono partite difficili perché si avvicina la chiusura del campionato. In questo momento ci godiamo la prestazione e il risultato, era importante ritrovare la vittoria contro a Roma dopo due pareggi e una sconfitta".

Sono tanti i motivi per essere felici dopo il match contro la Roma: "Il ritorno di Lauti, di Dumfries, di Calhanoglu... Sono tutte assenze che siamo riusciti a superare con dei bravissimi ragazzi che li hanno sostituiti e hanno dato loro tempo per recuperare senza fretta. In questo momento abbiamo tutti i giocatori a disposizione".

Infine elogi anche per il gruppo a disposizione: "Il mio dovere come leader di questa squadra è quello di difendere il suo operato. Quello che hanno fatto, quello che stanno facendo quotidianamente perché hanno messo la faccia, hanno voluto fare una stagione da protagonista e hanno voluto fare delle partite dominando, facendo vedere quella che è la qualità di questo gruppo".