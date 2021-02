Inter, Conte coccola Brozovic: "Beniamimo della squadra, è maturo e responsabilizzato"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha riservato parole speciali per Marcelo Brozovic in conferenza stampa. "E' un bravo ragazzo, eccezionale e simpatico, il beniamino della squadra. Magari da fuori non sembra, ma vi assicuro che è così. Conta che prenda la palla dove io gli chiedo perché, come Barella, ha energia e spesso è fin troppo generoso. Deve ottimizzare la corsa e farsi trovare nella posizione giusta per essere più efficiente. Comunque è migliorato tanto e non deve sentirsi sminuito se il pallone non passa tanto dalle sue parti. Contro la Juventus è successo che Kulusevski lo marcasse a uomo e si è visto. Abbiamo comunque un giocatore molto più centrato, maturo e responsabilizzato rispetto al mio arrivo qui. Posso solo parlarne bene di Marcelo".