Inter, Conte: "Molti giocatori ora valgono molto di più di quando sono arrivato"

vedi letture

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter Antonio Conte commenta così il successo di oggi contro la Sampdoria: “La soddisfazione è immensa, l'Inter non vinceva lo Scudetto da undici anni ed è normale che ci sia tutto questo entusiasmo anche dei tifosi. I tifosi hanno aspettato anche troppo, siamo contenti di regalare questa gioia. L'ultima partita persa era in casa della Sampdoria, stiamo facendo qualcosa di incredibile e i ragazzi continuano a dare gioia. Questo è un gruppo che ha un valore nettamente superiore a quando sono arrivato. L'investimento che è stato fatto sul sottoscritto ha dato ottimi risultati. Io dissi che porto aspettative, penso che queste aspettative sono state soddisfatte. Questo è un gruppo che ha tanti calciatori giovani che adesso sono vincenti. Non abbiamo mollato una virgola soprattutto da quando siamo andati in testa alla classifica. La vittoria ti deve entrare nel cervello, ho detto ai ragazzi che la vittoria deve diventare un'ossessione".

Qui l’intervento completo.