Inter, Conte vuole il faccia a faccia con Zhang. Probabile avvenga solo dopo l'Udinese

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione stipendi in casa Inter: Antonio Conte ieri non ha presenziato al colloquio tra società, Zhang e tutta la dirigenza al suo fianco, e squadra, un'assenza che è stata notata e che il quotidiano romano potrebbe essere persino "polemica". L'allenatore di Lecce prima vuole avere il faccia a faccia con Zhang e ci sarà la prossima settimana, dopo la Juventus, o più probabilmente dopo la sfida contro l'Udinese, quando magari sarà firmato il prestito da 250-270 milioni al club e i piani saranno più chiari? La sua permanenza a Milano di Antonio, a dispetto di un altro anno di contratto, non è affatto certa.