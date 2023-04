Inter, Correa: "Segnare è importantissimo, siamo contenti. In semifinale per fare bene"

L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il passaggio del turno in Champions: "Era importantissimo per noi arrivare in semifinale. Era un sogno per noi e una grandissima felicità perchè l'abbiamo meritato. Segnare è importantissimo, siamo contenti e andiamo in questa semifinale per fare bene".

L'esultanza dopo il gol un po' polemica?

"No, no. Tu vuoi fare polemica (sorride ndr)? Ho esultato, ho visto la mia famiglia che mi accompagna sempre. Il gol è per loro".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Ci è spiaciuto per i due gol subiti. Siamo contenti per il passaggio. Ora dobbiamo pensare al campionato e cercare di vincere il più possibile perchè non stiamo facendo bene in campionato".