Inter, Darmian: "Dimarco, che piede: quando crossa so cosa devo fare"

L'Inter vince con i gol di Matteo Darmian ed Hakan Calhanoglu: 2-0 a San Siro, contro il Lecce. Proprio l'esterno italiano ha parlato al termine del match ad Inter TV: "Volevamo rifarci dopo il pari di Genova e vincere la prima a San Siro, lo abbiamo fatto. Sappiamo che solo con il lavoro si possono ottenere cose importanti e dobbiamo continuare dunque così".

Vi è scattato qualcosa dopo Genova? Avete lavorato su qualcosa in particolare?

"No, eravamo tranquilli, anche se volevamo i 3 punti e non ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato bene come sempre e siamo riusciti a portare a casa una vittoria".

Ci racconti il gol, da quinto a quinto?

"Sapevamo che contro una difesa a 4 è importante provare ad aprirla. Dimarco ha una qualità incredibile quando mette i suoi palloni e sappiamo di doverci far trovare lì".