Inter, Dimarco verso il rinnovo fino al 2030: si cerca l'accordo con l'entourage

Il futuro di Federico Dimarco è destinato a essere ancora a lungo all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già cominciati i colloqui tra la società nerazzurra e l'entourage del giocatore per arrivare a un prolungamento del contratto fino al 2030. L'accordo attualmente in vigore può già essere rinnovato automaticamente fino al 2028 attraverso un'opzione unilaterale nelle mani dell'Inter, ma il club punta ad andare oltre e blindare uno dei propri leader. Dimarco, vicino ai 29 anni, resta così al centro del progetto anche in prospettiva futura.

Dimarco cambia pelle: Chivu gli concede maggiore libertà

Nel frattempo Dimarco sta vivendo anche un'evoluzione tattica. Non più soltanto padrone della corsia sinistra, ma calciatore sempre più libero di accentrarsi e occupare zone differenti del campo. "A un certo punto è andato a chiudere l'azione a destra e per poco non segnava...", ha osservato Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Parma. Il tecnico gli concede libertà, chiedendogli però di mantenere l'equilibrio: "Lui è veloce a capire quando scattare. L'importante è che poi recuperi la posizione". Dopo i 7 gol e i 18 assist dello scorso campionato, in questa Serie A Dimarco non ha ancora segnato e ha servito un assist, contro il Napoli, ma il suo peso nel gioco nerazzurro resta centrale.

Gli obiettivi di Dimarco tra Inter e Nazionale

La crescita in una veste quasi da regista offensivo può accompagnare Dimarco verso gli altri grandi traguardi della sua carriera. Dopo aver saltato le prime quattro partite di Nations League per un problema al ginocchio, l'esterno punta a riprendersi spazio anche nell'Italia di Roberto Mancini, oltre a inseguire con l'Inter quella Champions League già sfiorata due volte. Il possibile accordo fino al 2030 rappresenterebbe dunque un'ulteriore conferma della centralità di Dimarco nel progetto nerazzurro, con l'intenzione comune di proseguire insieme ancora per diverse stagioni.