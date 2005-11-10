La ripresa del campionato rappresenta un'occasione importante anche per Federico Dimarco. L'esterno dell'Inter non ha ancora ritrovato i livelli della scorsa stagione, quando fu uno dei grandi protagonisti dello scudetto nerazzurro, chiudendo il campionato con il record di 17 assist. Un rendimento straordinario che aveva fatto del numero 32 uno dei giocatori più determinanti della squadra di Cristian Chivu. Quest'anno, invece, il suo contributo offensivo è stato finora inferiore alle aspettative. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nelle prime 14 presenze stagionali Dimarco ha collezionato soltanto due assist, uno in Serie A e uno in Champions League, senza ancora trovare la via del gol. Numeri lontani da quelli a cui aveva abituato i tifosi nerazzurri, ma che non hanno intaccato le ambizioni del giocatore. Qualche segnale incoraggiante è arrivato nelle partite precedenti alla sosta, oltre all'assist servito a Davide Frattesi nella vittoria dell'Italia contro la Francia. Anche in Nazionale l'esterno si è messo a disposizione di Roberto Mancini, adattandosi a movimenti e compiti differenti rispetto a quelli abituali.

Il rinnovo fino al 2028 e la voglia di tornare protagonista

Oltre al rendimento in campo, resta aperto anche il capitolo contrattuale. Dimarco e l'Inter hanno concordato l'attivazione della clausola per prolungare l'accordo fino al 2028, con l'adeguamento economico già previsto. Per un eventuale ulteriore rinnovo ci sarà tempo, quando la società affronterà gli altri dossier contrattuali. Adesso, però, la priorità è ritrovare incisività e continuità. Chivu si aspetta di ritrovare l'esterno capace di fare la differenza sulla corsia mancina, mentre alle sue spalle cresce anche la concorrenza di Carlos Augusto. La ripartenza contro l'Atalanta può essere l'occasione giusta per invertire la rotta e tornare a incidere con la regolarità della passata stagione.