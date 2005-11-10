A Maracana, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb, ci si è posti un interessante quesito: Fra Dimarco, Thuram e Calhanoglu, entrambi con possibili rinnovi in ballo, quale potrebbe essere il più sacrificabile per l'Inter? A tale domanda ha risposto l'ex calciatore Massimo Bonanni, il quale sembra propendere più per l'italiano:

"Sono tutti e tre giocatori forti, che dovrebbero essere rinnovati. Per Calhanoglu sarebbe uno degli ultimi contratti, ma rimane molto forte, ancora in grado di determinare. Uno come Thuram è difficile da trovare per caratteristiche, mentre Dimarco sta giocando meno e sta determinando meno rispetto all'anno scorso, per quanto rimanga molto forte. Di certo l'Inter ha un'età media molto alta, quindi presto o tardi bisognerà ringiovanire".

Un altro passaggio è stato poi dedicato alle sfide della prossima giornata di campionato. Bonanni ritiene Atalanta-Inter la gara più avvincente e, bel corso della risposta, ha anche approfondito le difficoltà dell'Atalanta di Maurizio Sarri:

"A bocce ferme la partita più bella è quella dell'Inter a Bergamo. Poi anche le altre hanno gare relativamente difficili, dato che anche la sfida del Milan contro il Frosinone potrebbe essere una trappola, così come la Lazio con il Lecce. Atalanta-Inter però è sicuramente la più bella del fine settimana. Con Sarri a Bergamo si è passati da un tipo di strategia tattica ad un approccio completamente diverso. Quello di Gasperini e Palladino era meno razionale e molto più fisico. Ad oggi i nerazzurri sono una delle più grandi delusioni del campionato, mentre negli ultimi anni era sempre stata in alto con una continuità incredibile. Con una sconfitta contro l'Inter si rischia di finire a -13 dalla zona Champions. Non so quale sia il pensiero della società, però le difficoltà ci sono. Quella distanza dal quarto posto è un campanello importante".

In chiusura un piccolo passaggio su Gianluca Scamacca, accostato alla Juventus:

"È un ragazzo che mi piace, potrebbe essere un elemento su cui puntare e magari costruirci qualcosa".