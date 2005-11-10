Non solo Calhanoglu, da Thuram a Dimarco: l'Inter lavora su più tavoli per i rinnovi

Sulla scia dei rinnovi di Francesco Pio Esposito e Yann Aurel Bisseck ufficializzati in estate, l'Inter continua a lavorare su più tavoli per il prolungamento di contratto di alcuni dei perni della propria rosa. La dirigenza nerazzurra adesso starebbe concentrando i suoi sforzi sul trovare l'intesa con Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà a giugno del 2027. La priorità per club e calciatore è quella di far prolungare il matrimonio iniziato nel 2021, ma il nodo principale resta quello economico. Il turco - che vorrebbe un adeguamento biennale - al momento percepisce un ingaggio di circa sei milioni di euro all'anno, cifra che Marotta e soci punterebbero ad abbassare. Non tanto per il rendimento di Calha, che resta eccellente, quanto perché gli infortuni iniziano a diventare un tema: dal 2024, infatti, ha saltato trenta partite a causa di problemi fisici.

Rebus Dimarco

Da tenere d'occhio è anche la trattativa legata al rinnovo di un altro dei calciatori più importanti della rosa, ossia Federico Dimarco. L'esterno sinistro andrà in scadenza nel 2027 ma l'Inter ha dalla sua parte una clausola unilaterale per estendere l'accordo di un'ulteriore stagione che ha già esercitato, legandolo a Via della Liberazione fino al giugno del 2028. Tuttavia, l'entourage del giocatore tratta anche ad un adeguamento di ingaggio per l'MVP in carica dello scorso campionato, che punta a diventare il secondo calciatore più pagato della rosa alle spalle di capitan Lautaro. Dal canto loro, i nerazzurri sembrano avere altri piani e per questo starebbero lavorando soprattutto sui bonus, senza raggiungere certe cifre.

Aperti i dossier anche di Thuram e Carlos Augusto

Sono in corso i dialoghi anche con gli agenti di Marcus Thuram e Carlos Augusto. Il francese si è dimostrato uno dei giocatori più solidi quest'anno, prendendosi sulle spalle la squadra in assenza di Lautaro e trascinandola con 15 gol e 7 assist in tutto il 2026, numeri inferiori solo a quelli di Malen. Sul rinnovo, tuttavia, al momento c'è un po' di freddezza perché la politica di Oaktree sugli over 30 impone un adeguamento di stipendio, cosa non gradita a Thuram. L'ex 'Gladbach è legato da un accordo fino al 2028 da 6,5 milioni a stagione che con i bonus possono farlo arrivare a 8, una cifra molto elevata che Marotta e Baccin vorrebbero portare a 4-5 con bonus che lo farebbero tornare agli attuali 6,5. In agenda anche Carlos Augusto, vero X-Factor di questo inizio di stagione scoppiettante per Chivu e i suoi. Anche il brasiliano ha un accordo fino al 2028 ed è vicino a firmare con i nerazzurri per altri tre anni.

E gli altri in scadenza nel 2028?

Le quattro trattative di cui sopra restano le più calde. Ma non le uniche. Anche perché l'Inter ha altri tre elementi centrali della rosa in scadenza nel 2028. Uno su tutti Alessandro Bastoni. In estate la dirigenza aveva detto no ai ripetuti tentativi del Barcellona, investendolo di piena fiducia nonostante gli ultimi complicatissimi mesi della scorsa stagione (dal 'caso' Kalulu al disastro di Zenica). Per lui si prospetta un 'rinnovo a vita' in maglia nerazzurra. Gli altri che andranno discussi, ma per i quali non c'è fretta, sono Manuel Akanji e Piotr Zielinski. La dirigenza nerazzurra è dunque al lavoro su più fronti per blindare i protagonisti del progetto di Chivu. Tra rinnovi prioritari, nodi economici e possibili adeguamenti, l'Inter vuole programmare il futuro senza perdere i suoi punti di riferimento.