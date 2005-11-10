Dimarco e il legame speciale con Mancini: fu lui a lanciarlo tra i professionisti

C'è anche la firma di Roberto Mancini nella crescita di Federico Dimarco. L'attuale commissario tecnico della Nazionale è stato infatti il primo allenatore a concedergli spazio tra i professionisti, facendolo esordire con l'Inter quando aveva appena 17 anni, in una partita di Europa League a Baku. Un rapporto che, come ricostruisce Il Giorno, si è sviluppato nel tempo, attraversando anche gli anni dei prestiti e della maturazione lontano da Milano.

L'esterno oggi può tornare titolare in Azzurro

I due si sono ritrovati nel 2022, con Mancini alla guida dell'Italia e Dimarco ormai rientrato stabilmente all'Inter, il club nel quale è cresciuto e per cui ha sempre tifato. Da allora l'esterno ha conquistato un ruolo sempre più importante, sia in nerazzurro sia in azzurro. Nelle ultime settimane, però, alcuni fattori hanno complicato il suo percorso: un piccolo infortunio lo ha tenuto fuori dagli impegni della Nazionale tra settembre e ottobre, mentre all'Inter la crescita di Carlos Augusto ha spinto Cristian Chivu a lavorare sulla convivenza tra i due.

Mancini ha trovato una soluzione contro la Francia: Dimarco è partito dalla panchina, entrando al posto di Cambiaghi come esterno offensivo. Una scelta premiata immediatamente, con un assist decisivo appena un minuto dopo il suo ingresso. Un'intuizione che conferma la duttilità dell'interista. Oggi l'interista può partire di nuovo titolare.