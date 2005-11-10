Inter, Dimarco torna in gruppo: recuperato per l’Udinese, Chivu valuta se schierarlo

Buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu. Come riportato da Sky Sport, Federico Dimarco è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo ad Appiano Gentile, completando l’intera seduta insieme ai compagni. L’esterno nerazzurro aveva saltato la trasferta di Champions League contro il Real Madrid a causa di una lieve distorsione al ginocchio, ma il recupero è ormai completato e il giocatore sarà a disposizione per la sfida di lunedì sera contro l’Udinese.

Dimarco recuperato, ma Chivu non vuole correre rischi

Il rientro in gruppo non significa automaticamente una maglia da titolare. Chivu valuterà nelle prossime ore se utilizzare Dimarco dall’inizio oppure concedergli soltanto uno spezzone nella ripresa. La decisione definitiva potrebbe arrivare dopo l’allenamento di domani, quando lo staff avrà indicazioni ancora più precise sulla risposta del ginocchio ai carichi completi.

Carlos Augusto può essere confermato

A spingere verso una gestione prudente c’è anche l’ottimo momento di Carlos Augusto. Il brasiliano ha convinto contro il Real Madrid e potrebbe essere confermato sulla fascia sinistra anche contro i friulani. L’Inter, inoltre, guarda già alla successiva trasferta dell’Olimpico contro la Roma, appuntamento nel quale Chivu vorrebbe avere Dimarco nelle migliori condizioni possibili.