Napoli-Bologna, i convocati di Tedesco: Zortea e Dovbyk non disponibili
Il tecnico del Bologna Domenico Tedesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli. Ukko Happonen non è disponibile a causa di un risentimento all’adduttore destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, con gli altri indisponibili che sono Zortea, El Azzouzi, Orsolini e Dovbyk. Questo l'elenco:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik.
Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.
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