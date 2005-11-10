Napoli-Bologna, i convocati di Tedesco: Zortea e Dovbyk non disponibili

Il tecnico del Bologna Domenico Tedesco ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli. Ukko Happonen non è disponibile a causa di un risentimento all’adduttore destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, con gli altri indisponibili che sono Zortea, El Azzouzi, Orsolini e Dovbyk. Questo l'elenco:

Portieri: Franceschelli, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik.

Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.