Roma, Salah-Eddine può partire: trattativa spedita con il Panathinaikos, i dettagli

La Roma piazza Salah-Eddine in Grecia? Negoziazione spedita con il Panathinaikos, i dettagli dell'affare e cosa manca per chiudere

Nuova potenziale operazione in uscita per la Roma, che lavora al sfoltimento della rosa. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la società giallorossa ha infatti avviato una trattativa - che sarebbe già in fase avanzata - con il Panathinaikos per la cessione di Anass Salah Eddine. La formula concordata tra i due club per la fumata bianca prevede un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Cosa manca per chiudere

Il buon esito dell'affare è ora legato esclusivamente alla decisione finale del terzino sinistro. Il calciatore, classe 2002, ha ricevuto la proposta dal club ellenico e sta valutando attentamente i dettagli dell'offerta prima di dare il suo definitivo via libera. Il suo futuro immediato è quindi interamente nelle sue mani, chiamato a scegliere se accettare o meno la nuova destinazione.

Il percorso

Per il giovane esterno olandese si profilerebbe così la prima avventura professionale nel campionato greco. Nella passata stagione, vissuta in prestito con la maglia del PSV Eindhoven, Salah Eddine ha totalizzato 24 apparizioni complessive dividendosi tra Eredivisie e Champions League, accumulate prima dell'esperienza italiana nella Capitale.