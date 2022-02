Inter, domani il ricorso per la squalifica di Bastoni: può esserci già col Sassuolo?

Nella giornata di domani, spiega il Corriere dello Sport, l'avvocato dell'Inter discuterà di fronte alla Corte Sportiva di appello il ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta ad Alessandro Bastoni dopo l'infuocato post derby col Milan. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di ottenere uno sconto di una giornata, provando a dimostrare che le espressioni rivolte dal giocatore all'arbitro non erano né minacciose né volgarmente offensive. Nell'eventualità in cui venisse accolto il ricorso, il difensore sarebbe a disposizione per la sfida di domenica col Sassuolo.