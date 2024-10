Inter, Dumfries: "Napoli unica contenta del pareggio di ieri. Ma la stagione è lunga e cresceremo"

L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries, ai microfoni di SportMediaset, è tornato sul pirotecnico pareggio per 4-4 di ieri sera contro la Juventus, con i nerazzurri avanti di 2 gol sui bianconeri (anche grazie ad una rete proprio dell'olandese, ndr) ma poi ripresi dalla doppietta di Yildiz:

Un 4 a 4 davvero incredibile, il suo giudizio in generale sul risultato di San Siro?

"E' stata una partita incredibile, con 8 gol, ma da parte nostra non possiamo essere contenti: volevamo vincere, dobbiamo migliorare".

Soprattutto in difesa l'Inter è sembrata troppo vulnerabile. Cosa c'è da migliorare secondo lei?

"Non saprei dirlo, forse siamo stati troppo aperti. Abbiamo cercato di difendere in modo compatto come squadra, prima era difficile segnare contro di noi ma ora sta diventando troppo facile. Non c'è da parlare, solo da lavorare. Dopo la gara di ieri possiamo dire che il Napoli sia l'unica squadra contenta, ma ci sono ancora tante gare, la stagione è lunga, cresceremo".