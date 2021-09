Inter, Dzeko: "Peccato non aver trovato il primo gol, la partita sarebbe potuta andare altrimenti"

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, si è così espresso a Sky Sport dopo la sconfitta interna col Real Madrid: "Parliamo del Real Madrid, una squadra che sa giocare a calcio. Peccato non aver trovato il primo gol, la partita sarebbe potuta andare diversamente. Però abbiamo ancora tante partite da giocare: oggi un punto ci sarebbe stato, se non puoi vincere almeno non perdere".