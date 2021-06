Inter, è asta per Hakimi. Il Chelsea mette sul piatto cinque giocatori, Alonso il preferito

vedi letture

È asta vera per Hakimi. Ieri il PSG ha rilanciato per l'esterno dell'Inter, ora è attesa la risposta da parte del Chelsea. I Blues, rispetto ai parigini, hanno un vantaggio: oltre all'offerta economica, il Chelsea infatti ha messo a disposizione dell’Inter un elenco di giocatori da far entrare nell’affare. Si tratta di Emerson Palmieri, Christensen, Zappacosta, Abraham e Marcos Alonso, con i nerazzurri che subito si sono interessati al terzino spagnolo.

Variabile ingaggio - Attenzione allo stipendio. Hakimi, come scrive Il Corriere dello Sport, ha raggiunto un accordo con il PSG sulla base di 8 milioni di euro a stagione. Camano, l’agente del marocchino, in settimana, ha parlato genericamente di offerte già recapitate, ma senza entrare nel merito e senza manifestare una preferenza. Insomma, è facile credere che, nonostante l’intesa con Leonardo, la porta per il Chelsea non sia chiusa, soprattutto se si arrivasse a ragionare sullo stesso ordine di cifre.