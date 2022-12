Inter e Napoli sulla rivelazione Ounahi. Ma l'OM è già pronto a chiudere con oltre 20 milioni

Il nome di Azzedine Ounahi ha colpito molti addetti ai lavori durante il Mondiale da poco concluso. Il centrocampista del Marocco è stata una delle rivelazioni e sulle sue tracce si sono già mosse diverse squadre, con contatti diretti con l’Angers e col suo entourage. Fra questi c’è l’Inter, ma anche il Napoli, secondo gli ultimi rumors confermati anche dalla Francia. Secondo RMC Sport gli azzurri sono in corsa per il giocatore, così come il Barcellona, ma ad oggi la squadra meglio posizionata sembra essere l’Olympique Marsiglia che per l’emittente già nelle prossime settimane formulerà una proposta da 20/25 milioni di euro per l’acquisto del suo cartellino all’Angers.