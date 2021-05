Inter, Eriksen e il rapporto con Conte: "L'ho sempre rispettato. Ho colto l'occasione"

Christian Eriksen ha vissuto una stagione a due facce: nella prima era ai margini e a gennaio sembrava destinato a lasciare l'Inter; nella seconda ha trascinato la squadra alla vittoria dello scudetto. Alla Gazzetta dello Sport ha raccontato così la svolta che lo ha portato a essere uno dei leader di Conte: "Non ho rivincite da prendere contro nessuno. Io gioco a calcio, a volte bene e a volte male. Sei mesi fa vivevo una certa situazione, ora abbiamo vinto un trofeo e sono felice di stare qui. Io sono arrivato con la mente aperta ma quello che non avevo capito all'inizio è che dovevo seguire il sistema di Conte. Ho dovuto imparare tutto questo poi a gennaio ci siamo parlati e ho cominciato a giocare di più e a dimostrare che ero capace. Ho parlato con il mister delle sostituzioni in autunno e non c'era niente di personale. Sapevo che sarebbe arrivata la ia occasione e così è stato, ho sempre rispettato le sue decisioni".