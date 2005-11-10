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Inter, Frattesi apre al Nottingham Forest. A gennaio fu Chivu a bloccare il trasferimento

Inter, Frattesi apre al Nottingham Forest. A gennaio fu Chivu a bloccare il trasferimento TUTTOmercatoWEB
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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
ieri alle 21:52Serie A

Il Nottingham Forest insiste per Davide Frattesi, ma dovrà prima capire quale sarà il futuro di Elliot Anderson, pilastro del centrocampo degli inglesi che potrebbe finire al Manchester City. Fabrizio Romano racconta di un'apertura da parte del classe '99 alla soluzione Premier League, malgrado la Serie A resti la priorità del calciatore dell'Inter, ormai quasi certo di separarsi dai nerazzurri in estate.

Tornando però indietro di 5 mesi è bene ricordare quello che accadde a gennaio. Frattesi chiedeva più spazio, stava giocando poco e così il suo trasferimento al Nottingham Forest pareva essere cosa fatta. Quando i contratti erano già pronti però subentrò la volontà di Cristian Chivu, che bloccò tutto e promise al calciatore che avrebbe avuto un minutaggio diverso nella seconda parte della stagione.

Le cose andarono effettivamente così, ma, nonostante un impiego maggiore, Frattesi è rimasto la maggior parte delle partite in panchina. Il 26enne ha un contratto fino al 2028 e vanta 122 presenze e 15 gol con l'Inter, 76 gettoni e 11 reti con il Sassuolo, 41 apparizioni e 8 centri con il Monza, 41 gare e 5 gol con l'Empoli e 32 sfide con l'Ascoli. Inoltre è sceso in campo 34 volte con l'Italia, segnando 8 reti.

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