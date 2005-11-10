Inter, mercato ancora bloccato: Pavard rischia di restare, Frattesi senza offerte concrete
Non solo mercato in entrata. In casa Inter le prossime giornate potrebbero essere importanti anche per definire alcune situazioni in uscita, necessarie per liberare spazio e risorse da reinvestire. Secondo quanto riportato da Il Giorno, uno dei dossier ancora aperti riguarda Benjamin Pavard. Il difensore francese rischia infatti di rimanere in nerazzurro, anche a causa di un ingaggio da circa 5 milioni netti e di un mercato che, al momento, non sembra particolarmente movimentato attorno al suo nome.
Frattesi resta in uscita, ma mancano trattative vere
Situazione simile per Davide Frattesi. L’Inter sarebbe disponibile a cederlo anche per creare spazio a un eventuale affondo per Curtis Jones, ma finora non sono arrivate offerte concrete. Nottingham Forest e Juventus hanno mostrato interesse, senza però trasformarlo in una vera trattativa.
Nessuno scambio sul tavolo
Sempre secondo il quotidiano, da Milano non sarebbero partite proposte per eventuali operazioni di scambio. Non risultano quindi al momento trattative che coinvolgano Andrea Cambiaso sul fronte Juventus o Dan Ndoye con il Nottingham Forest. Il mercato nerazzurro resta così legato anche alla capacità di sbloccare qualche uscita. Senza cessioni significative, infatti, sarà più complicato liberare le risorse necessarie per intervenire con decisione sui principali obiettivi in entrata.