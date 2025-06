Inter, Frattesi: "Volevo essere in campo a lottare con i miei fratelli, fa male non aver potuto"

Attraverso i propri social, il centrocampista Davide Frattesi analizza così il pesante ko subito ieri dall’Inter in finale di Champions contro il PSG:

"Sono distrutto… Non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo.

Un anno di sacrifici, sudore, allenamenti, ritiri, viaggi, rientri di notte a orari improbabili, per poi veder svanire tutto in un attimo…

In questo viaggio abbiamo vissuto delle emozioni incredibili, che rimarranno impresse nella mia mente.

Ieri avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli, e il fatto di non averlo potuto fare fa male.

In questi mesi credo di aver capito al 100% cosa voglia dire essere interista, ne sono sicuro.

Mi avete dato una mano, siete stati dalla mia parte nel momento più difficile della mia vita, anche quando in campo non giravo, quando non ero il Davide carico e sorridente di sempre.

Non mi avete giudicato e mi siete stati accanto come dei fratelli maggiori… non lo dimenticherò mai.

Questa sconfitta farà male per un po’, probabilmente il soffitto rimarrà il mio migliore amico per qualche giorno, consapevole che abbiamo deluso molte persone, noi stessi in primis.

Forza INTER, SEMPRE!

Per chi c’era, per chi non c’è più, per chi non molla, per chi si rialza e per chi, quando cade, torna per prendersi tutto.

Vi voglio bene davvero".