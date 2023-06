Inter, Gosens: "Col Manchester City lasceremo la vita in campo, daremo più di tutto"

L'esterno dell'Inter Robin Gosens ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria di ieri sul campo del Torino nell'ultima giornata del campionato di Serie A: "Se possiamo giocarcela con il City? Certo, altrimenti meglio restare a casa. Resta sempre una partita di calcio e ci sono tantissimi esempi nella storia di squadre minori che hanno messo in difficoltà le più forti. Andremo a Istanbul sapendo che dovremo soffrire ma anche che ci siamo meritati questa finale.

Daremo più di tutto in campo, per tanti di noi questa è una finale che arriva una volta nella carriera e per molti altri spesso resta solo un sogno. Andremo lì garantendo che lasceremo la vita in campo, poi su come finirà vedremo", ha concluso.