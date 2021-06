Inter, idea Calhanoglu: nerazzurri pronti a fare un tentativo concreto per il turco

L’Inter torna a pensare a Hakan Calhanoglu. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro farà un tentativo serio per il trequartista in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno. Il calciatore era stato accostato a lungo alla Juventus, ma potrebbe adesso finire a Milano sponda nerazzurra, con la Beneamata mossa dalla necessità di trovare un sostituto per Christian Eriksen.