TMW Inter, il Secondo Anello Verde si schiera ancora con Bastoni: "Orgoglio nostro"

Non è in campo, ma l'Inter e il Secondo Anello Verde vogliono far sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza ad Alessandro Bastoni, continuamente bersagliato dai fischi ogni volta che i nerazzurri giocano in trasferta dopo quanto successo con Kalulu nel match contro la Juventus. Lo striscione che campeggia in Curva è il seguente: "Bastoni orgoglio nostro".

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