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Vicenza, rinnovo di contratto per Samuele Massolo: nuovo accordo fino al 2027
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Dopo quello di Caferri, arrivato nella giornata di ieri, ecco un altro rinnovo in casa Vicenza.
La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Samuele Massolo fino al 30 giugno 2027.
Il portiere, arrivato al LaneRossi nell'estate 2023, ha raccolto finora 11 presenze con club veneto. In precedenza per lui esperienze con Palermo, Virtus Entella, Sambenedettese e Fermana
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