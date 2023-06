Inter, in attesa di Onana si lavora alla porta del futuro: in arrivo il 2005 Sander dall'Aalborg

In attesa di capire gli sviluppi della vicenda Onana per poi eventualmente valutare il sostituto, l'Inter si muove per la porta del futuro. Secondo Sky Sport la società nerazzurra ha praticamente chiuso la trattativa con l'Aalborg per Theo Sander, portiere classe 2005. Per la società danese è pronta un'offerta da 2,5 milioni di euro più bonus, col giocatore che andrà a firmare un contratto fino al 2027. La prossima settimana dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.